"Твиттер" Маска - источник информации или дезинформации?

Когда миллиардер Илон Маск купил Twitter в октябре прошлого года, он пообещал сделать социальную медиаплатформу "самым точным источником информации о мире". "Это наша миссия", - заявил Маск.

Но согласно анализу AFP, он неоднократно обнародовал ложные утверждения на платформе от некоторых из крупнейших аккаунтов по дезинформации.

Только на прошлой неделе Илон Маск привлек внимание к твиту, в котором ошибочно утверждалось, что врачи неправильно диагностируют случаи гриппа как смерть от коронавируса.

Маск ответил на твит словами: "Хороший вопрос".

Этот аккаунт неоднократно распространял дезинформацию, продвигая теории заговора QAnon.

Последователи QAnon считают, что политики-сатанисты и знаменитости управляют миром, занимаясь педофилией и торговлей людьми.

6 января 2021 года поклонники бывшего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США в Вашингтоне.

Многие из них были последователями теории заговора QAnon, которая рассматривает Трампа как героя, который победит мировой гнёт политиков и знаменитостей.

По данным AFP, это лишь один из (как минимум) 40 примеров, когда Илон Маск отвечал профилю под ником Kaneoka the Great с момента приобретения платформы Twitter.

Маск также распространил сообщение, в котором содержалось ложное обвинение представителей ЛГБТК+ в массовых убийствах в США.

Он также обнародовал другой пост, в котором ложно утверждалось, что экс-президент Франции Франсуа Олланд признал, что Запад сверг украинское правительство во время революции на Майдане в 2013 году.

Euronews проверил эти утверждения, и мы обнаружили, что Олланд никогда не говорил этого ни в данном интервью, ни ранее.

В октябре 2022 года злоумышленник напал с молотком на Пола Пелоси, мужа тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, во время ограбления дома.

Илон Маск опубликовал сообщение, в котором утверждалось, что нападение было ссорой, возникшей в результате пьяного сексуального контакта с мужчиной-проституткой.

Но это ложь. Были опубликованы записи с камер видеонаблюдения полиции, после чего Маск удалил свой твит и извинился.

Эксперты говорят, что активность Маска вызывает беспокойство. У него более 135 миллионов подписчиков в Twitter, и это заставило инженеров платформы увеличить аудиторию его сообщений.

В последние несколько дней в Twitter произошел всплеск дезинформации: общественные деятели и правительственные организации потеряли свою бесплатную верификацию на платформе, и в "Твиттере" появились подражатели и аккаунты мошенников.