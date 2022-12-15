Илон Маск подаёт в суд на следившего за его самолётом студента

Илон Маск подаёт в суд на 20-летнего студента Джека Суини, хозяина Twitter-ботов, которые следили за полётами частных самолётов целого ряда бизнесменов, включая самого Маска. Аккаунты Суини накануне были вновь заблокированы, хотя чуть раньше социальная сеть изменила правила, запретив публиковать данные в реальном времени о местоположении.

Илон Маск ещё в ноябре заявлял, что настолько привержен свободе слова, что не блокирует аккаунт, следящий за его собственным самолётом. Но миллиардер изменил своё мнение после того, как некий сталкер преследовал машину, где находился его сын. Суини заявляет, что его аккаунты к тому моменту уже были заблокированы.