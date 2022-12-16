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Германия

Хаос в центре Берлина: лопнул гигантский аквариум, погибли тропические рыбы

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 Alexander Kazakevich
В результате обрушения аквариума погибли 1500 рыб.
В результате обрушения аквариума погибли 1500 рыб.   -   Авторское право  Soeren Stache/dpa via AP

В отеле Radisson Blu лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум. 16-метровая конструкция, оборудованная стеклянным лифтом для наблюдений за морской фауной, треснула в районе 6 утра. Погибли 1500 особей тропических рыб, пострадали 2 человека.

По словам мэра города, инцидент мог привести к значительным человеческим жертвам, если бы произошёл хотя бы на час позже.

KAY NIETFELD/AFP
Так выглядел аквариум до катастрофы.KAY NIETFELD/AFP

Из-за обрушения гигантского резервуара на улицу выплеснулось около миллиона литров воды. Специалисты проверяют несущие элементы здания. Обрушение аквариума зафиксировали сейсмологические станции.

Разрушены вестибюль и часть фасада здания, серьёзно повреждёны расположенные по близости рестораны и шоколадный магазин. Затоплен музей истории ГДР.

350 постояльцев гостиницы пришлось эвакуировать.

Полиция расследует причины инцидента.