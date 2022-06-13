Жертвами войны в Украине становятся черноморские дельфины

Морские биологи отмечают участившиеся с начала года случаи гибели и выбрасывания на берег дельфинов в Чёрном море. Сообщения об этом приходят из России, Украины, Турции и Румынии. Вероятнее всего это с активизацией военной деятельности в регионе с началом вторжения в Украину, отмечает директор одесского океанариума «Немо» Станислав Дузь:

«Такие факторы беспокойства, как антропогенный шум, как всё, связанное с войной, то есть деятельность гидролокаторов, минирование, взрывы, — всё это, конечно, негативно влияет и на дельфинов, и на их пищевой ресурс».

В общей сложности, по сообщения центров спасения дельфинов, с начала года в Чёрном море и на побережьях обнаружены сотни погибших животных. Отмечается, что эти цифры в ряде регионов уже превысили показатели за весь прошлый год.

Помимо военных действий, по словам биологов, к росту смертности могли привести браконьерство и распространение инфекций.