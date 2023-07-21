Берлин: львица на свободе

Поиски дикого животного идут уже вторые сутки. Полиция недовольна поведением местной молодёжи: подростки громко включают по ночам звуки рычания. "Это не помогает нам продвинуться", – сетуют власти.

"Дикое животное не найдено, просьба не выходить из дома" – полиция земли Бранденбург продолжила поиски львицы, которую видели жители деревень к юго-западу от Берлина, окружённых лесами и водоёмами. Используются вертолёты, дроны и тепловизионные камеры.

Тревогу подняли после того, как двое местных рассказали, что на их глазах хищница гналась за более мелким зверем, предположительно кабаном. Некоторым удалось заснять на видео, как животное крадётся между деревьями.

В операции задействовано около сотни сотрудников экстренных служб, им помогают два охотника и ветеринар.

Как сообщают власти, ни в одном немецком цирке, зоопарке или приюте для животных не заявили о пропаже постояльца.