Экологические, а также экономические последствия загрязнения реки Одер, одной из крупнейших в Германии и Польше, могут ощущаться долгие годы. Так считают эксперты.

В пустующей польской гавани Чигачице, пожарные все еще извлекают из воды мертвую рыбу. Всего с начала августа из Одера выловлено 300 тонн рыбы.

Петр Влох разочаровано осматривает свои пустующие лодки. Посетителей практически нет. Число заказов упало на 90%. Ранее по выходным дням сюда приезжали от пяти до десяти тысяч туристов.

Петр Влох, бизнесмен: "Люди теперь боятся этой реки. Трудно предсказать, надолго ли произошедшее засядет у них в памяти, или они все забудут, но для нас это означает, что двенадцать лет работы пошли насмарку".

Немецкие и польские должностные лица заявляют, что катастрофу могли вызвать отравленные токсинами водоросли. Причиной их цветения стали промышленные отходы. Кшиштоф Федорович, владелец виноградника, говорит, что ожидал нечто подобное.

Кшиштоф Федорович, винодел: "Зная подход властей в Польше к экологии, природе и окружающей среде, можно было ожидать такой катастрофы. По правде говоря, Одер был бомбой замедленного действия, потому что мы все знали, что многие заводы в Силезии сбрасывает сточные воды прямо в него".

Одер берет начало в Восточных Судетах и впадает в Балтийское море. До конца 1990-х годов река была сильна загрязнена. После наводнения 1997 года река очистилась естественным образом, и люди стали возвращаться к ее берегам. Теперь воды Одера снова стали опасными. Экологи предупреждают: гибель рыбы в Одере - тревожный сигнал для всей Европы.