Crew Dragon с россиянкой на борту добрался до МКС

Crew Dragon с россиянкой на борту добрался до МКСКомментарии
Euronews
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Многоразовый космический корабль Crew Dragon-5 американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией.
В состав экипажа входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката и космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, ставшая первой за 20 лет россиянкой на борту американского корабля.
Новая экспедиция пробудет на станции 145 дней.