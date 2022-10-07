Crew Dragon с россиянкой на борту добрался до МКС

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-5 американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией.

В состав экипажа входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката и космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, ставшая первой за 20 лет россиянкой на борту американского корабля.

Новая экспедиция пробудет на станции 145 дней.