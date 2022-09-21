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Казахстан

Первый российско-американский полет на МКС в рамках нового соглашения

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 Euronews
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Это первый российско-американский полет в рамках нового соглашения
Это первый российско-американский полет в рамках нового соглашения   -   Авторское право  Dmitri Lovetsky/AP

Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио отправились с космодрома "Байконур" на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле "Союз МС-22". 

Это первый российско-американский полет в рамках нового соглашения о перекрестных полетах на МКС. 

Планируемая продолжительность полета экспедиции составит около шести месяцев. На корабле будет доставлено около 120 кг полезных грузов, экипаж совершит пять выходов в открытый космос

В октябре состоится пуск американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет российский космонавт Анна Кикина.

"Роскосмос" и NASA подписали соглашение о совместных перекрестных полетах в июле.

На прошлой неделе США ввели санкции против отношении структур российской госкорпорации "Роскосмос". 

В НАСА заявляют, что эти ограничения по-прежнему допускают гражданское сотрудничество между США и Россией по космической станции.