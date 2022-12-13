Конференция стран-доноров для Украины: "Помочь населению пережить зиму"Комментарии
Помочь населению пережить зиму. Такова главная цель открывшейся в Париже конференции стран-доноров в поддержку Украины. Об этом заявил ее председатель Эммануэль Макрон.
Президент Франции отметил, что, в частности, речь идет о поставках Киеву электрогенераторов и другого необходимого оборудования, а также гуманитарной помощи. На эти цели планируется собрать десятки млн евро.
По видеосвязи из Киева президент Украины Владимир Зеленский призвал к конкретным решениям по итогам конференции и отметил, что цель России не только разрушить Украину, но и спровоцировать кризис в западной Европе — в том числе миграционный.
Президент оценил необходимую помощь в поставках электричества из ЕС в 800 млн евро, что, по его мнению, значительно меньше, чем может стоить погружение его страны в темноту.
По данным ООН, около 10 млн человек в Украине остаются без электричества в результате российских обстрелов.