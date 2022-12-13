Конференция стран-доноров для Украины: "Помочь населению пережить зиму"

Помочь населению пережить зиму. Такова главная цель открывшейся в Париже конференции стран-доноров в поддержку Украины. Об этом заявил ее председатель Эммануэль Макрон.

Президент Франции отметил, что, в частности, речь идет о поставках Киеву электрогенераторов и другого необходимого оборудования, а также гуманитарной помощи. На эти цели планируется собрать десятки млн евро.

Нам нужно, чтобы все доставлялось точно на места. Мы извлекли уроки из прошлых конфликтов. Поэтому, помимо конференций, на которых мы объявляем суммы, нам нужна очень тесная координация с контактными пунктами во всех странах, чтобы помощь поступала на места в режиме реального времени. Сегодня мы можем объявить о создании усиленного международного механизма координации помощи Эммануэль Макрон президент Франции

По видеосвязи из Киева президент Украины Владимир Зеленский призвал к конкретным решениям по итогам конференции и отметил, что цель России не только разрушить Украину, но и спровоцировать кризис в западной Европе — в том числе миграционный.

Когда будет гарантирована энергетическая стабильность Украины на весь этот зимний период, когда будет гарантировано, что не будет новых волн массовой миграции из нашей страны в ваши, тогда не будет смысла ни в дальнейших ударах России, ни в отключениях, ни в их поисках оружия в Иране или других местах, и им, наконец, придется задуматься о прекращении агрессии Владимир Зеленский президент Украины

Президент оценил необходимую помощь в поставках электричества из ЕС в 800 млн евро, что, по его мнению, значительно меньше, чем может стоить погружение его страны в темноту.

По данным ООН, около 10 млн человек в Украине остаются без электричества в результате российских обстрелов.