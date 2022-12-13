Украине нужен газ: в Париже открывается конференция стран-доноров

Премьер-министра Украины тепло встретили в Париже.

Денис Шмыгаль прибыл в Матиньонский дворец на ужин, организованный французским правительством в преддверии конференции стран-доноров для пострадавшей от российского вторжения страны. Цель — помочь Украине пережить зиму и профинансировать ее послевоенное восстановление.

Перед этим с видеопосланием к лидерам Большой семерки выступил Владимир Зеленский, где напомнил о нуждах своей страны:

Я призываю вас увеличить помощь Украине в газовом вопросе. Терроризм против наших электростанций привел к тому, что мы используем больше газа, чем планировалось. И именно поэтому нам нужна дополнительная поддержка этой зимой. Речь идет об объеме около двух миллиардов кубометров газа, который необходимо закупить дополнительно Владимир Зеленский президент Украины

Выступая после украинского президента, председатель G7 канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что лидеры согласовали протоколы по координации финансовой поддержки Киева, но, при этом подчеркнул, что не стоит недооценивать предстоящие трудности.

Восстановление Украины станет задачей для человечества, возможно, сравнимой с планом Маршалла после Второй мировой войны Олаф Шольц канцлер ФРГ, председатель G7

Украинцы вынуждены привыкать к перебоям в подаче электроэнергии на фоне регулярных обстрелов критической инфраструктуры.

В выходные Россия при помощи беспилотников нанесла удары по двум энергетическим объектам в Одесской области, в результате чего 1,5 миллиона человек остались без света.