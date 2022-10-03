Не газом единым: Алжир инвестирует в солнечную энергетику и водород

Алжир обладает большими запасами углеводородов, но страна хочет также поучаствовать в энергетическом переходе в Африке благодаря своему фотоэлектрическому потенциалу.

Одна из главных солнечных ферм страны находится в Лагуате. Электростанция Эль-Хенег с пиковой мощностью 60 МВт состоит из 240 000 солнечных модулей, установленных в пустыне Сахара.Производимая энергия покрывает примерно одну седьмую часть потребностей региона. Проект, запущенный в 2016 году стал витриной "зелёного перехода" в Алжире, цель которого – экономия ископаемых ресурсов и сокращение выбросов парниковых газов.

О потенциале Алжира в области фотоэлектрической энергии рассказал Махи Хуари, руководитель инженерного отдела Sonelgaz Énergies Renouvelables: "В Алжире зафиксировано 3000 часов солнечного света в год, а в Лагуате – 1800. Этого было достаточно, чтобы подтолкнуть нас к строительству фотоэлектрических установок и дальнейшим инвестициям. Фотовольтаика определенно может производить такой же объём мегаватт и киловатт-часов, что и ископаемые источники энергии".

Чтобы диверсифицировать свой энергетический баланс, в котором преобладают газ и нефть, к 2035 году Алжир намерен выйти на пиковую мощность солнечных ферм в 15 000 МВт. В настоящее время объявлен тендер на установку таких электростанций в нескольких регионах.

Лагуат находится в центре преобразований: солнечной энергии нашли применение на автозаправочных станциях, светодиодные лампы освещают улицы в ночное время, население отдаленных деревень, а также кочевники получили комплекты солнечных батарей.

"Я пользуюсь панелями круглыми сутками, благодаря им я смотрю телевизор, освещаю мой дом, заряжаю телефон... Я очень доволен!" – говорит Мулэ Бемгит.

У ВИЭ НЕТ ПРОТИВНИКОВ

В городе Айне Мади расположена штаб-квартира "Тарика Тиджанийя" – суфийского братства с сотнями миллионов последователей по всему миру. Здесь тоже происходит "зелёный переход". На крыше коранической школы напротив мечети только что установили солнечный водонагреватель.

Высокие технологии на крыше медресе euronews

Мохамед Акми, директор SOLTECH: "Слава Богу, всё это прочно укоренилось в сознании нашего общества. Люди приходят, чтобы задать вопросы о преимуществах возобновляемой энергии. Они готовы следовать дальше в этом направлении. С Божьей помощью мы перейдем от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии".

Сиди Али Тиджани Бел Араби, мировой халиф "Тиджании": "Я надеюсь, что кочевники будут использовать электричество, что оно появится везде, в мечетях и медресе. Энергия приносит пользу тем, кто её получает, она также тянет вперёд целый сектор экономики".

ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

Новый терминал аэропорта Орана с пропускной способностью в 3,5 миллиона пассажиров в год частично питается от более чем 4500 солнечных батарей, установленных на огромной крыше. Общая мощность составляет 1,7 МВт.

Наджиб Беншенан, директор Международного аэропорта Оран – Ахмед Бен Белла: "Это "зеленый" терминал. Менеджер управляет 11 аэропортами на западе и юго-западе Алжира. У нас в Оране много солнца, а в южных аэропортах его ещё больше. В ближайшем будущем мы намерены оснастить их установками, вырабатывающими возобновляемую энергию".

"Зелёный" терминал аэропорта Орана euronews

НОВЫЙ ВЕКТОР

В столице страны учёные работают над еще одним перспективным направлением – водородом, которые некоторые называют энергией будущего. Алжир заключил партнёрство с Германией с целью производить, а, возможно, и экспортировать чрезвычайно востребованный зелёный водород по трубопроводам, идущим в Европу.

Абдельхамид М'рауи, эксперт Центра развития возобновляемых источников энергии (CDER): "Водород производится путем электролиза. Электролиз невозможен без электричества. В Алжире мы можем производить возобновляемую энергию по очень низкой цене, поэтому водород будет недорогим. Водород можно производить и по-другому, например, термическим способом. Ещё одним преимуществом Алжира является большой потенциал солнечной энергии. Мы можем производить водород по конкурентоспособным ценам – с помощью процессов, в которых практически не используется вода".

В настоящее время изучаются пилотные проекты по производству экологически чистого водорода без ущерба для экосистемы Сахары. Крупномасштабные эксперименты могут начаться уже в 2030 году.