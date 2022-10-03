Не газом единым: Алжир инвестирует в солнечную энергетику и водород
Алжир обладает большими запасами углеводородов, но страна хочет также поучаствовать в энергетическом переходе в Африке благодаря своему фотоэлектрическому потенциалу.
Одна из главных солнечных ферм страны находится в Лагуате. Электростанция Эль-Хенег с пиковой мощностью 60 МВт состоит из 240 000 солнечных модулей, установленных в пустыне Сахара.Производимая энергия покрывает примерно одну седьмую часть потребностей региона. Проект, запущенный в 2016 году стал витриной "зелёного перехода" в Алжире, цель которого – экономия ископаемых ресурсов и сокращение выбросов парниковых газов.
О потенциале Алжира в области фотоэлектрической энергии рассказал Махи Хуари, руководитель инженерного отдела Sonelgaz Énergies Renouvelables: "В Алжире зафиксировано 3000 часов солнечного света в год, а в Лагуате – 1800. Этого было достаточно, чтобы подтолкнуть нас к строительству фотоэлектрических установок и дальнейшим инвестициям. Фотовольтаика определенно может производить такой же объём мегаватт и киловатт-часов, что и ископаемые источники энергии".
Чтобы диверсифицировать свой энергетический баланс, в котором преобладают газ и нефть, к 2035 году Алжир намерен выйти на пиковую мощность солнечных ферм в 15 000 МВт. В настоящее время объявлен тендер на установку таких электростанций в нескольких регионах.
Лагуат находится в центре преобразований: солнечной энергии нашли применение на автозаправочных станциях, светодиодные лампы освещают улицы в ночное время, население отдаленных деревень, а также кочевники получили комплекты солнечных батарей.
"Я пользуюсь панелями круглыми сутками, благодаря им я смотрю телевизор, освещаю мой дом, заряжаю телефон... Я очень доволен!" – говорит Мулэ Бемгит.
У ВИЭ НЕТ ПРОТИВНИКОВ
В городе Айне Мади расположена штаб-квартира "Тарика Тиджанийя" – суфийского братства с сотнями миллионов последователей по всему миру. Здесь тоже происходит "зелёный переход". На крыше коранической школы напротив мечети только что установили солнечный водонагреватель.
Мохамед Акми, директор SOLTECH: "Слава Богу, всё это прочно укоренилось в сознании нашего общества. Люди приходят, чтобы задать вопросы о преимуществах возобновляемой энергии. Они готовы следовать дальше в этом направлении. С Божьей помощью мы перейдем от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии".
Сиди Али Тиджани Бел Араби, мировой халиф "Тиджании": "Я надеюсь, что кочевники будут использовать электричество, что оно появится везде, в мечетях и медресе. Энергия приносит пользу тем, кто её получает, она также тянет вперёд целый сектор экономики".
ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ
Новый терминал аэропорта Орана с пропускной способностью в 3,5 миллиона пассажиров в год частично питается от более чем 4500 солнечных батарей, установленных на огромной крыше. Общая мощность составляет 1,7 МВт.
Наджиб Беншенан, директор Международного аэропорта Оран – Ахмед Бен Белла: "Это "зеленый" терминал. Менеджер управляет 11 аэропортами на западе и юго-западе Алжира. У нас в Оране много солнца, а в южных аэропортах его ещё больше. В ближайшем будущем мы намерены оснастить их установками, вырабатывающими возобновляемую энергию".
НОВЫЙ ВЕКТОР
В столице страны учёные работают над еще одним перспективным направлением – водородом, которые некоторые называют энергией будущего. Алжир заключил партнёрство с Германией с целью производить, а, возможно, и экспортировать чрезвычайно востребованный зелёный водород по трубопроводам, идущим в Европу.
Абдельхамид М'рауи, эксперт Центра развития возобновляемых источников энергии (CDER): "Водород производится путем электролиза. Электролиз невозможен без электричества. В Алжире мы можем производить возобновляемую энергию по очень низкой цене, поэтому водород будет недорогим. Водород можно производить и по-другому, например, термическим способом. Ещё одним преимуществом Алжира является большой потенциал солнечной энергии. Мы можем производить водород по конкурентоспособным ценам – с помощью процессов, в которых практически не используется вода".
В настоящее время изучаются пилотные проекты по производству экологически чистого водорода без ущерба для экосистемы Сахары. Крупномасштабные эксперименты могут начаться уже в 2030 году.