Венские балконы "украшают" солнечные батареи

В Вене солнечные батареи на балконах становятся обычным явлением. Даже в дождливые дни люди заняты их установкой. В условиях энергетического кризиса пенсионерка Ренате Шаттовиц надеется обрести некоторую независимость благодаря своей новой фотоэлектрической системе. Панели устанавливаются на южную сторону, а затем просто подключаются к розетке. Стоимость - 1800 евро. Однако, если 80-летней женщине не удается использовать всю электроэнергию, выработанную в течение дня, оставшаяся безвозмездно перенаправляется в венскую электросеть.

Ренате Шаттовиц, пенсионерка: "Я надеюсь сэкономить немного денег. И то, что мне приходится отдавать в сеть остатки энергии меня тоже устраивает. Потому что все, что находится в сети, используется где-то еще".

В австрийской столице количество таких балконных электростанций увеличилось в восемь раз по сравнению с прошлым годом. В идеале эти установки могут покрывать треть годового потребления электроэнергии типичным домохозяйством. Но как все это выглядит на практике?

Кристиан Калл, Wiener Netze: "Если я сижу дома, работаю удаленно и светит солнце, то я могу использовать солнечную электростанцию для кондиционера и компьютера, и тогда это окупится. Но если меня нет дома и нет других потребители энергии, то мне приходится просто отдавать электроэнергию в энергосистему".

Другими словами, тому, кто днем не сидит дома, такая электростанция, вероятно, мало пригодится, или же придется покупать дорогие аккумуляторы для хранения энергии.

Однако фотогальванические системы во многих районах все еще остаются редкостью. Тогда как традиционные средства обогрева, такие как дрова, уже сегодня в дефиците.

Йоханнес Плешбергер, Euronews: "Обычно Австрия импортирует 80% своего природного газа из России, который также используется для производства электроэнергии. Столкнувшись с угрозой отсутствия поставок, многие граждане теряют доверие к правительству и начинают брать производство энергии в свои руки, например, с помощью солнца".