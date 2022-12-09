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мир

Бут в Москве, Грайнер ждут в Техасе

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 Alexander Kazakevich
ФСБ: "Как настроение?" Бриттни Грайнер: "Я счастлива".
ФСБ: "Как настроение?" Бриттни Грайнер: "Я счастлива".   -   Авторское право  Russian Federal Security Service via AP

Бриттни Грайнер летит домой. По сообщению американских СМИ, звезду баскетбола, которую освободили из мордовской колонии, ожидают в Армейском медицинском центре Брук в Сан-Антонио, штат Техас.

В рамках аналогичного обмена заключёнными между Россией и США весной этого года там встречали бывшего морского пехотинца Тревора Рида.

Ранее Джо Байден сообщил о "хорошем расположении духа" Бриттни Грайнер, супруга спортсменки Черелл поблагодарила администрацию страны за ведение переговоров.

Российское телевидение показало кадры возвращения в Москву Виктора Бута, отбывавшего наказание по статье о торговле оружием.

Его супруга сообщила ТАСС, что он "чувствует себя ужасно", так как "не спал три дня". При этом Алла Бут выразила благодарность американской стороне за "уважительное и благородное отношение во время обмена".

В Вашингтоне выразили сожаление в связи с тем, что в обмен не включили осуждённого за шпионаж Пола Уилана

"Россия рассматривает дело Пола иначе, чем дело Бриттни, хоть на это и нет законных оснований. Несмотря на то, что нам пока не удалось добиться его освобождения, мы не сдаемся", – заявил глава Белого дома.