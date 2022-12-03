English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Украина

Джо Байден готов вести переговоры с Путиным, "но не сейчас"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Официальный представитель СНБ США Джон Кирби разъяснил слова Байдена
Официальный представитель СНБ США Джон Кирби разъяснил слова Байдена   -   Авторское право  Patrick Semansky/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Джо Байден готов вести переговоры с Путиным, но не прямо сейчас и не без условий: в Белом доме разъяснили заявление президента США.

Джон Кирби, официальный представитель СНБ США:

"Байден сообщил, что если господин Путин будет готов остановить войну в Украине, то он со своей стороны готов разговаривать с ним. Но он также подчеркнул, что пока Путин не подаёт абсолютно никаких подобных сигналов. Так что сейчас наша задача — работать вместе с союзниками над тем, чтобы не только привлечь Россию к ответственности, но и продолжать поддерживать Украину на поле боя".

Ранее, в ходе телефонных переговоров Владимира Путина и Олафа Шольца немецкий канцлер заявил, что необходимым условием для начала переговоров должен стать вывод российских войск с украинской территории. Российский президент, со своей стороны, назвал препятствием для дипломатии непрекращающиеся поставки оружия Киеву.

По заявлениям украинского руководства, переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска полностью покинут Украину — включая и Донбасс, и Крым.