Очередной обмен пленными, планировавшийся по схеме "110 на 110", прошел между Россией и Украиной.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, "впервые обменивали только женщин", это 37 эвакуированных с "Азовстали", 11 офицеров, 85 рядовых и сержантов. "Из них – 35 защитниц из ВСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включая 2 из «Азова», 5 – ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских".

Со своей стороны, "глава" самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Россию вернули 80 гражданских моряков, 30 военнослужащих из "ДНР, ЛНР и других регионов РФ".

Министерство обороны РФ заверило, что "две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться в Украину, пожелав остаться в РФ". Украинская сторона такое "пожелание" не подтвердила.