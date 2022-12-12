Виктор Бут вступил в партию

Осуждённый в США по обвинению в торговле оружием Виктор Бут вступил в ЛДПР. Об этом объявил лидер партии Леонид Слуцкий. Ранее он обещал пригласить предпринимателя в Госдуму на специальное заседание комитета по международным делам. Предложат ли Буту мандат, в ЛДПР не уточнили.

Виктор Бут отбывал в Соединённых Штатах 25-летнее заключение по делу об организации контрабанды ракет «земля-воздух» колумбийским террористам и о нарушении эмбарго на поставки оружия группировкам в Африке. Американские СМИ называют его «торговцем смертью»: Бут считается одним из крупнейших оружейных баронов в истории.

Россиянин был арестован в Таиланде в 2008, передан США и осуждён в 2012. Все обвинения он отвергает и настаивает, что занимался легальными перевозками. На прошлой неделе Виктора Бута обменяли на осуждённую в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.