Россия выпустила по Украине более 70 ракет

Россия выпустила по Украине более 70 ракетКомментарии
Более 70 ракет выпустила Россия в ходе очередного, восьмого по счету, массированного удара по Украине.
По словам Владимира Зеленского, большинство снарядов удалось перехватить, несмотря на то, что Москва заявляет, что поразила все 17 целей. Украинский президент сообщил о четырех погибших в результате обстрела.
Из-за повреждения энергообъектов по всей стране введены аварийные отключения света, в некоторых районах прекращена подача воды.
По информации СМИ, одна из российских ракет упала на территории Молдавии, в стране также наблюдаются перебои с электричеством.
Андрей, житель Львова:
— Невозможно привыкнуть к чему-то подобному, но, конечно, можно приспособиться. Люди могут приспособиться ко всему. У нас есть фонарики и внешние аккумуляторы - все, что нужно, чтобы чувствовать себя комфортно в такой ситуации.
В то же время Минобороны России обвиняет Киев в атаке беспилотниками на военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. В результате погибли 3 военнослужащих, четверо ранены.
Из-за постоянных российских обстрелов с оккупированного левого берега Днепра все больше жителей Херсона покидают город. Для них организованы эвакуационные поезда в более безопасные районы.
Коммунальная ситуация в освобожденном городе на линии фронта остается тяжелой — подача электричества и воды все еще затруднена.