English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Россия

Минобороны РФ заявило об атаке украинских дронов по российским военным аэродромам

Access to the comments Комментарии
 Михаил Саленков
Игорь Конашенков, оф. представитель Минобороны РФ
Игорь Конашенков, оф. представитель Минобороны РФ   -   Авторское право  screen grab Russian Defense Ministry video

В Кремле отреагировали на сообщения о взрывах на аэродромах в Рязанской и Саратовской областях России, в результате которых погибли несколько человек. На одном произошел пожар, на другой упал беспилотник. 

Как сообщают СМИ, на этих  военных объектах базируются российские стратегические бомбардировщики. При этом указывается, что с аэродромов под Рязанью и в Энгельсе готовились очередные удары по территории Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина известили о произошедшем.

"Разумеется, от всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит", - сказал Песков в телефонном интервью.

В Министерстве обороны России заявили, что удары по авиабазам были нанесены украинскими военными.

"Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что беспилотники были перехвачены средствами ПВО ВКС России, люди и техника пострадали "от падения обломков".

Президент РФ в понедельник инспектировал работы по восстановлению Керченского моста, поврежденного в результате взрыва 8 октября. За рулем автомобиля "Мерседес" Владимир Путин проехал по пострадавшей стороне моста, поручив "довести его до идеального состояния".

12-километровый Керченский мост является важным транспортным и снабженческим звеном между Россией и аннексированным Москвой в 2014 году Крымом.

Ранее в ФСБ РФ сообщили об аресте восьми подозреваемых в подрыве - пяти граждан России и трех граждан Украины и Армении, которые якобы действовали по приказу украинской военной разведки. В Киеве назвали эти обвинения "чушью".