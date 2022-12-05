Минобороны РФ заявило об атаке украинских дронов по российским военным аэродромам

В Кремле отреагировали на сообщения о взрывах на аэродромах в Рязанской и Саратовской областях России, в результате которых погибли несколько человек. На одном произошел пожар, на другой упал беспилотник.

Как сообщают СМИ, на этих военных объектах базируются российские стратегические бомбардировщики. При этом указывается, что с аэродромов под Рязанью и в Энгельсе готовились очередные удары по территории Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина известили о произошедшем.

✈️ Сообщают, что военный аэродром в Энгельсе, где находятся стратегические бомбардировщики, которые наносят удары по Украине, подвергся атаке беспилотника. ТГ-канал Astra передает, что повреждены два самолета Ту-95. Город Энгельс находится в 600 км. от границы с Украиной. pic.twitter.com/12VBieipCO — Рустем Адагамов (@adagamov) December 5, 2022

"Разумеется, от всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит", - сказал Песков в телефонном интервью.

В Министерстве обороны России заявили, что удары по авиабазам были нанесены украинскими военными.

"Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что беспилотники были перехвачены средствами ПВО ВКС России, люди и техника пострадали "от падения обломков".

Президент РФ в понедельник инспектировал работы по восстановлению Керченского моста, поврежденного в результате взрыва 8 октября. За рулем автомобиля "Мерседес" Владимир Путин проехал по пострадавшей стороне моста, поручив "довести его до идеального состояния".

12-километровый Керченский мост является важным транспортным и снабженческим звеном между Россией и аннексированным Москвой в 2014 году Крымом.

Ранее в ФСБ РФ сообщили об аресте восьми подозреваемых в подрыве - пяти граждан России и трех граждан Украины и Армении, которые якобы действовали по приказу украинской военной разведки. В Киеве назвали эти обвинения "чушью".