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Украина

Россия нанесла новые удары по энергосистеме Украины

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 Euronews
Украинцы прячутся от российских обстрелов в киевском метро
Украинцы прячутся от российских обстрелов в киевском метро   -   Авторское право  AFP

Украинские официальные лица сообщили о новой серии российских ракетных ударов по стране, отметив, что эту атаку ожидали, поскольку с приближением зимы Россия последовательно стремится вывести из строя энергоснабжение и инфраструктуру Украины. ПВО сбила большую часть российских ракет, выпущенных в понедельник, и специалисты уже приступили к работе по восстановлению энергоснабжения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив:

"Хочу поблагодарить войска ПВО, наших энергетиков и наших людей. ПВО сбила большую часть ракет. Энергетики уже начали восстанавливать повреждения. Наши люди никогда не сдаются. Слава Украине!"

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в понедельник, 5 декабря, встретился с представителями гражданского общества Украины и правозащитниками в подземном убежище в Киеве. Сирены воздушной тревоги сработали, когда ракетные удары обрушились на многие районы Украины, в том числе и на столицу.

"Мне пришлось перенести эту встречу сюда, в это убежище, - сказал Фолькер Тюрк. - И вы видите позади меня коллег из ООН, которые здесь со мной, потому что сработали сирены. И пока мы обсуждали это здесь, в убежище, прокатилась волна ракетных ударов по Украине, некоторые из них были произведены в непосредственной близости от Киева".

Минобороны России в понедельник обнародовало кадры, сопроводив их пояснением о том, что "ударные группы БПЛА проводят спецоперацию, в результате которой были поражены радиолокационные станции П-18 и 36Д6 ВСУ, несущие боевое дежурство в Херсонской области".