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Украина

Война в Украине: обстрелы Херсона и жизнь в полутьме

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 Euronews
Последствия обстрела дома в Херсоне
Последствия обстрела дома в Херсоне   -   Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

После освобождения Херсон и область регулярно страдают от российских обстрелов.

В минувшие выходные, как сообщают местные власти, Россия нанесла около 50 ударов по инфраструктуре и жилым кварталам.

Администрация Херсонской области опубликовала кадры последствий обстрела девятиэтажки.

Близость к линии фронта усложняет попытки местного населения вернуться к нормальной жизни, особенно когда отсутствуют основные коммунальные услуги в преддверии зимы.

Враг очень надеется использовать зиму против нас; сделать холодную зиму и лишения частью своего террора. Мы должны сделать все, чтобы пережить эту зиму, какой бы тяжелой она ни была. И мы выстоим. Выстоять этой зимой - значит выстоять всем. У России по-прежнему есть ракеты и преимущество в артиллерии. Да, но у нас есть то, чего нет и не будет у оккупантов. Мы защищаем свой дом, и это дает нам самую сильную мотивацию
Владимир Зеленский
президент Украины

Не отчаиваться населению помогают сообщения об успехах их армии на поле боя.

Накануне Военно-воздушные силы Украины опубликовали видео, на котором, по их утверждению, запечатлен момент сбития российского вертолета Ка-52.

На всей территории Украины электричество подается с перебоями, население привыкает жить в полутьме, но пытается поддерживать жизнь, максимально приближенную к той, что была до российского вторжения.