Война в Украине: обстрелы Херсона и жизнь в полутьме

Война в Украине: обстрелы Херсона и жизнь в полутьмеКомментарии
После освобождения Херсон и область регулярно страдают от российских обстрелов.
В минувшие выходные, как сообщают местные власти, Россия нанесла около 50 ударов по инфраструктуре и жилым кварталам.
Администрация Херсонской области опубликовала кадры последствий обстрела девятиэтажки.
Близость к линии фронта усложняет попытки местного населения вернуться к нормальной жизни, особенно когда отсутствуют основные коммунальные услуги в преддверии зимы.
Не отчаиваться населению помогают сообщения об успехах их армии на поле боя.
Накануне Военно-воздушные силы Украины опубликовали видео, на котором, по их утверждению, запечатлен момент сбития российского вертолета Ка-52.
На всей территории Украины электричество подается с перебоями, население привыкает жить в полутьме, но пытается поддерживать жизнь, максимально приближенную к той, что была до российского вторжения.