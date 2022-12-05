Война в Украине: обстрелы Херсона и жизнь в полутьме

Враг очень надеется использовать зиму против нас; сделать холодную зиму и лишения частью своего террора. Мы должны сделать все, чтобы пережить эту зиму, какой бы тяжелой она ни была. И мы выстоим. Выстоять этой зимой - значит выстоять всем. У России по-прежнему есть ракеты и преимущество в артиллерии. Да, но у нас есть то, чего нет и не будет у оккупантов. Мы защищаем свой дом, и это дает нам самую сильную мотивацию