Датчане едят меньше и реже

Меньше мяса и продукты по промоакции.

Жители Дании меняют свои пищевые привычки и едят меньше обычного. Таковы данные опроса, проведенного по заказу Министерства продовольствия страны.

Виной тому резкий скачок цен на продукты питания и напитки. Дания впервые за 40 лет столкнулась с рекордной инфляцией.

Как следует из опроса, 20% семей с доходом менее 40 000 евро в год говорят, что в целях экономии иногда полностью пропускают прием пищи.

Как утверждают эксперты, такая тенденция ведет к продовольственной бедности датчан.