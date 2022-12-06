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Дания

Датчане едят меньше и реже

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 Euronews
Киоск с едой быстрого питания в Дании
Киоск с едой быстрого питания в Дании   -   Авторское право  Daniel Cole/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Меньше мяса и продукты по промоакции.

Жители Дании меняют свои пищевые привычки и едят меньше обычного. Таковы данные опроса, проведенного по заказу Министерства продовольствия страны.

Виной тому резкий скачок цен на продукты питания и напитки. Дания впервые за 40 лет столкнулась с рекордной инфляцией.

Как следует из опроса, 20% семей с доходом менее 40 000 евро в год говорят, что в целях экономии иногда полностью пропускают прием пищи.

Как утверждают эксперты, такая тенденция ведет к продовольственной бедности датчан.