Исцели себя сам: в Алжире производят 70% нужных стране лекарств

Как Африка может наладить производство лекарств, необходимых континенту? Здесь, в Алжире, сразу несколько лабораторий участвуют в важных преобразованиях: отрасль переживает впечатляющую трансформацию с целью улучшения охраны здоровья в регионе.

Ставка на инновации

Всего за несколько десятилетий Алжир стал одним из ведущих фармпроизводителей Африки. В прошлом году здесь выпустили лекарств на сумму более 2,5 миллиардов евро. Около 200 производственных предприятий покрывают почти 70% потребностей страны в дженериках, и это хороший результат для рынка континента на фоне напряжённого глобального контекста.

Примером могут служить лаборатории Frater Razes. В разгар пандемии они выпустили на рынок антикоагулянт, который назначали пациентам с короновирусом. Это первый случай, когда Алжир производит биоаналогичные, то есть изготовленные из живых организмов, препараты.

Директор Frater Razes Абдеррахман Будиба рассказывает о политике компании: "Мир движется в сторону биотехнологий. Мы предвосхищаем эту тенденцию, как и другие международные фармлаборатории, делаем ставку на инновации, ориентируем производство на биоаналоги и создание продуктов из клеточных культур. Мы 20 лет импортировали подобные лекарства, а теперь смогли обеспечить стране, пациентам самодостаточность", - отмечает он.

Алжир вырывает в фармлидеры Африки. Euronews

В планах лаборатории - расширение экспортных поставок. Приоритетом остается обеспечение самодостаточности алжирского фармрынка, здешние специалисты надеются, что скоро смогут синтезировать органические вещества.

"Если мы осуществим этот биосинтез, нам не придется импортировать сырье, - уверен Хамза Мансур, один из руководителей Frater Razes. - Мы будем изготавливать собственное, то есть наше производство станет местным от А до Я".

Новинки и сокращение импорта

Еще одна частная лаборатория - Biopharm - активно занимается маркетингом препаратов для лечения онкобольных. Их разработка требует сложной инфраструктуры и огромных инвестиций.

"Важно знать, что фармацевтика сегодня является локомотивом всей алжирской промышленности, - отмечает Айяди Аль-Гани, директор по производству Biopharm. - Наша отрасль за последние два десятилетия демонстрирует двухзначный рост. Сейчас перед нами стоит задача приобретения ноу-хау для высокотехнологичных решений. В следующем году мы планируем вплотную заняться гормонологией, а в ближайшем будущем - освоить биофармацевтику".

Алжирский фармацевтический сектор сегодня покрывает две трети потребностей населения в лекарствах. Как быть с оставшейся долей?

Идир Бутмер , глава центра исследований в группе Biopharm, говорит о важности инноваций. "Оставшиеся 30% — это препараты, которые довольно сложно производить, речь идет о новых технологиях. Таким образом, все зависит именно от инноваций, они - ключ к успеху любой отрасли. Если мы рассчитываем добиться успеха, то должны инвестировать в человеческие ресурсы, в центры исследований и разработок", - отмечает эксперт.

Еще одна перспективная компания, Biocare, первой в Африке наладила производство инсулина в форме инжекторых ручек. Это важный шаг к сокращению импорта, так как в Алжире диабет остается одной из ведущих статей расходов в системе социального обеспечения.

"Это уникальная для африканского континента технология, - подтверждает глава Biocare Абделькадер Амрауи. - Речь идет о жизненно важном продукте для алжирских пациентов и пациентов Африки".

Курс на интеграцию фармсектора

Национальная стратегия здравоохранения реализуется и по линии гослаборатории Saidal. Она одной из первых в Африке в сотрудничестве с Китаем выпустила вакцину против коронавируса Coronavac.

Вакцина от коронавируса - результат совместных разработок Китая и Алжира. Euronews

Компания поддерживает идею развития интегрированной континентальной промышленности со специализированными региональными центрами, отмечает ее директор Фетум Акасем. "Наши африканские партнеры становятся все более требовательными и хотят, чтобы часть фармацевтической промышленности присутствовала в их странах, - комментирует Акасем. - Saidal может предложить такой вариант. Здоровье – основа всего. Поэтому когда мы обеспечим населению безопасность здравоохранения, за этим подтянется остальное, например, продовольственная безопасность. Это два важнейших для развития Африки и Алжира компонента".

Специалисты на местах отмечают важность привлечения к закупкам африканских лекарств крупных международных игроков – с тем, чтобы создать добавленную стоимость на континенте.