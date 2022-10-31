Напоить Алжир: плотины против засухи

Управление водными ресурсами – это серьёзный вызов для Алжира. На фоне затяжных эпизодов засухи стране требуется всё большие объёмы питьевой воды. Чтобы бороться с её нехваткой, страна полагается на опреснительные установки и плотины.

"Кеф Эддир" в регионе Типаза – одна из 80 крупных дамб Алжира. Благодаря строительству четырёх новых сооружений общая ёмкость водохранилищ республики составит 9 миллиардов кубометров. В планах строительство ещё десятков подобных проектов по всей стране, которая пережила три самых засушливых лета в своей истории.

Водохранилища многолетнего регулирования позволят нам накопить достаточные запасы, чтобы, прежде всего, удовлетворить потребности населения в питьевой воде. Это также даст стимул развитию сельского хозяйства, а следовательно, укрепит продовольственную безопасность. Надия Оушар Директор Национального агентства плотин (ANBT)

Этот стратегический объект используется для подачи воды на орошаемые сельскохозяйственные равнины ниже по течению, но основное назначение платины – снабжение трёх вилайетов или провинций – Типаза, Айн-Дефля и Шлеф. В настоящее время осуществляется амбициозный проект по переброске воды, чтобы соединить это водохранилище с различными муниципалитетами.

"Наличие взаимосвязанных инфраструктурных объектов важно для справедливого распределения воды и, конечно, для поддержания солидарности между соседними регионами," – говорит Надия Оушар.

Искусственное озеро будет снабжать водой обширную территорию, расположенную на расстоянии около 150 километров отсюда. Трубы, насосные станции и резервуары протянулись на десятки километров в сторону столицы региона – Типазы. Масштабный региональный проект призван улучшить жизнь около полумиллиона человек. Центр управления операцией – водозаборная башня.

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"Высота башни составляет 94 метра, что примерно равно высоте плотины. Её возведение проходило в соответствии с национальным планом развития. Я очень горжусь тем, что принимал участие в строительстве," – говорит Мжади Бенчерхи, менеджер проектов агентства ANBT.

ОКЕАН В ПУСТЫНЕ

На засушливом юге страны почти нет плотин. Но под песком Сахары протекают целые моря – здесь сформировались одни из самых крупных запасов подземных вод на планете. Жители Таманрассета, крупного города в регионе Хоггар, получают воду из скважин. Бурение происходит в соседнем вилайете за 700 километров.

Мохамед Белуафи, Департамент водных ресурсов: "Таманрассет снабжается водой из 24 скважин. У нас есть шесть насосных станций, которые ведут к терминалу".

Затем вода транспортируется в хранилища, расположенные по всему городу. "Сейчас подача осуществляются только в региональную столицу. Но у нас есть планы по снабжению других населённых пунктов," – говорит специалист.

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ВЫПИТЬ МОРЕ

Чтобы избежать нехватки воды, в густонаселённых прибрежных регионах Алжира приоритет отдаётся строительству опреснительных станций. Такие установки уже обеспечивают 17% потребностей страны в питьевой воде. Ожидается, что к 2030 году эта цифра достигнет 60%.

Станция Bateau Cassé в одноименном районе Алжира была введена в эксплуатацию в рекордно короткие сроки в рамках чрезвычайного плана.

Сирил Фурнерис, Euronews : "Её построили всего за шесть месяцев, верно?"

Сами Гезала, Алжирская энергетическая компания (AEC): "Именно так, работа началась в октябре прошлого года, и 20 марта мы вышли на полную мощность 10 000 кубометров в день. Учитывая дефицит воды, мы приложили все усилия, чтобы запустить производство как можно быстрее".

Сирил Фурнерис: "В чем конкретная польза для людей?"

Сами Гезала: "Эта станция производит 10 миллионов литров в день. Если учесть, что один человек потребляет 100 литров в день, это может покрыть потребности 100 000 местных жителей".

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Забор воды осуществляется в километре от побережья. Затем она проходит несколько процессов очистки, включая более энергоэффективный – обратный осмос, после чего минерализуется. Эта технология может быть использована на всём побережье Алжира.

С запуском амбициозной государственной программы по строительству пяти новых опреснительных станций, а также благодаря среднесрочному плану, который будет реализован к концу 2030 года, я уверен, что алжирцы больше не будут страдать от погодных условий и низкого уровня наполняемости плотин. Мы также сможем направлять накопленную воду в другие отрасли экономики. Софиан Замиш Директор по развитию и проектированию, Алжирская энергетическая компания

Чтобы рационально использовать этот ценный ресурс, новой задачей для страны должно стать повторное использование сточной воды.