Новобранцев ВСУ готовят в Толедо

Украинские новобранцы проходят боевую подготовку в Испании. С конца ноября в Толедо работает тренировочный центр для военнослужащих ВСУ. О его открытии объявил премьер Педро Санчес на парламентской ассамблее НАТО.

В Минобороны королевства утверждают, что готовы обучать по 400 солдат каждые 2 месяца. Инструкторы испанской пехотной академии уже приняли 64 украинца в возрасте от 19 до 40 лет. До приезда в Испанию только двое из них умели стрелять.

"Базовый модуль рассчитан на тех, кто прибывает без военной подготовки. У них сильная мотивация, они знают, что им предстоит на поле боя, и поэтому всё очень быстро схватывают", – говорит Мартинес Лосано, бригадный генерал и командир учебного лагеря в Толедо.

Украинским добровольцам также предложен курс по оказанию медпомощи и разминированию.

Наша единственная цель – выучиться и как можно скорее вернуться в Украину. Мы защищаем нашу страну, мы ни к кому не вторгались, мы просто хотим защитить то, что нам принадлежит. Новобранец ВСУ

Ожидается, что в рамках специальной обучающей миссии ЕС вскоре откроются ещё два центра для украинских солдат – в Польше и Германии.