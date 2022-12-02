Новые доказательства военных преступлений в Украине

Шестерых мужчин и девушку, тела которых были эксгумированы в селе Правдино под Херсоном, предположительно казнили российские военные. Прокурор Украины Константин Подоляк заявил, что некоторые из погибших были убиты выстрелами в голову, руки у них оказались связаны сзади. Они были обнаружены в то время, как Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине предоставила свою промежуточную информацию о предполагаемых военных преступлениях России.

"Комиссия, конечно же, собрала новые доказательства. В настоящее время они сопоставляются с другими уликами. Это сложный и трудоёмкий процесс," - сказал председатель комиссии Эрик Мёсе.

В своем первом с сентября телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем президент России Владимир Путин назвал ракетные обстрелы украинской инфраструктуры "вынужденной реакцией" на предполагаемые атаки Украины на Крым. Поставки оружия Киеву он назвал "деструктивной линией".