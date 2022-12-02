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Чехия

Украинские посольства получили кровавые посылки

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 Euronews
Чешская полиция оцепила территорию вокруг украинского консульства в Брно
Чешская полиция оцепила территорию вокруг украинского консульства в Брно   -   Авторское право  Paul White/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Украинские посольства и консульства в шести странах Европы получили по почте пакеты с останками животных, об этом сообщило министерство иностранных дел Украины. Так, консульство в чешском городе Брно и соседний детский сад были эвакуированы после получения одной такой посылки. Представитель украинского МИДа Олег Николенко заявил, что в ней находились глаза животных. В Киеве считают, что всё это делается в рамках хорошо спланированной и организованной кампании террора и запугивания.

Посылки с глазами животных также отправлялись в украинские диппредставительства в Польше, Венгрии, Хорватии, Италии и Нидерландах. Пакет со взрывным устройством, отправленный в посольство Украины в Мадриде, взорвался при вскрытии в среду, в результате чего пострадал сотрудник. Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что в четверг днем вход в его резиденцию в Риме подвергся вандализму.