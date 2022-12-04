ОПЕК+ выбирает статус-кво

Страны ОПЕК+ не будут менять текущие планы по добыче нефти. В заявлении картеля по итогам воскресного заседания говорится, что крупнейшие мировые производители продолжат сокращать объёмы на 2 миллиона баррелей в день до конца следующего года

Об этом решении стало известно за день до вступления в силу новых западных санкций в отношении российского экспорта – в частности, введения ценового потолка и эмбарго на морские поставки нефти.

По мнению экспертов, в пользу сохранения статуса-кво также сыграло отсутствие чёткого представления о перспективах спроса в Китае – крупнейшем в мире импортёре сырой нефти. На этой неделе Пекин решил ослабить антиковидные ограничения, что может отразиться на потреблении.

Квоты на добычу нефти были снижены в октябре на фоне замедления экономического роста в Китае и в целом в мире.