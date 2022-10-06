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Австрия

Администрация президента США обвинила ОПЕК+ в пособничестве России

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 Андрей Позняков
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Нефтяные вышки на месторождении в Новой Мексике
Нефтяные вышки на месторождении в Новой Мексике   -   Авторское право  AP Photo/Jeri Clausing, File

Вашингтон обвиняет ОПЕК в пособничестве России из-за решения о солидарном сокращении добычи нефти. В Белом доме назвали этот шаг ошибкой и напомнили, что высокие цены на энергоносители провоцируют рост инфляции. Администрация президента Джо Байдена обещает начать консультации с Конгрессом по дополнительным мерам для сокращения влияния ОПЕК на цены на мировом рынке.

Решение ОПЕК о сокращении квот на добычу недальновидно, в то время как мировая экономика сталкивается с непрекращающимися негативными последствиями путинского вторжения в Украину. Если решение ОПЕК окажет существенное влияние на цены, то это ударит особенно сильно по странам с низким и средним уровнем дохода.
Карин Жан-Пьер
пресс-секретарь Белого дома

На заседании ОПЕК+ представители стран-членов объединения договорились об ограничении добычи нефти на уровне не более 2 млн баррелей в сутки. В организации говорят о стремлении стабилизировать ситуацию на рынке, в том числе, в условиях введения санкций против России и потолка цен на российское топливо.

Аналитики отмечают, что решение ОПЕК надолго удержит цены на энергоносители на высоком уровне. Его называют ещё и ударом по антиинфляционной политике американского президента Джо Байдена на фоне подготовки к выборам в Конгресс. Республиканцы уже критикуют демократов за недостаточно активную, по их мнению, разработку нефтяных месторождений в США. Экс-президент Дональд Трамп назвал «безумием» зависимость страны от поставок из Венесуэлы и Саудовской Аравии.