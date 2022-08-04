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мир

ОПЕК+ минимально нарастит добычу

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 Alexander Kazakevich
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В сентябре добыча нефти увеличится на 100 000 баррелей в день.
В сентябре добыча нефти увеличится на 100 000 баррелей в день.   -   Авторское право  Gregory Bull/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Самое незначительное увеличение объёмов добываемой нефти в истории ОПЕК+. Так эксперты прокомментировали планы картеля нарастить добычу на 100 тысяч баррелей в день, начиная с сентября. Отмечается, что такая осторожность стран-участниц неформального альянса может объясняться как геополитическими факторами и позицией России, так и риском рецессии.

Вашингтон добивался бо́льших уступок со стороны объединения, чтобы обуздать инфляцию. Тема поставок сырья обсуждалась в ходе визита Джо Байдена в Саудовскую Аравию, где американский лидер встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом

Тем не менее в Белом доме заявили, что довольны общей тенденцией на сокращение мировых цен на топливо после резкого скачка в начале лета. "Неделю назад цена барреля нефти составляла около 120 долларов, а сейчас она опустилась до 95 долларов," – заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.