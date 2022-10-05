"ОПЕК+" решил максимально снизить добычу нефти

Министры стран группы "ОПЕК+" договорились о снижении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки — это максимальное сокращение из вариантов, обсуждавшихся в ходе переговоров в Вене. Встреча стала первой в очном формате после пандемии.

Резко против снижения добычи выступали США, и накануне венской встречи призывали своих ближневосточных союзников не делать этого. Дорогой бензин внутри Штатов сильно снижает рейтинг президента Джо Байдена, а во внешней политике Вашингтон стремится, в первую очередь, ограничить цены на российскую нефть.

5 декабря в силу вступает эмбарго на морские перевозки российской нефти, а страны ЕС в среду согласовали и введение "потолка" цен на российское сырьё. 5 февраля запрет распространится и на остальные нефтепродукты. Однако все эти меры не касаются трубопроводных поставок.