Mama Africa: хранительница ангольской культуры открывает Euronews свой дом

В новом выпуске программы "Голоса Анголы" мы знакомимся с той, кого называют Mama Africa. Героиня нашего репортажа, бывшая актриса, журналист и активистка Амината Губел, охраняет ангольскую культуру и учит соотечественников гордиться африканским происхождением.

Дом-музей, где рады каждому

Mama Africa приветствует нашу съемочную группу в своем доме, Casa Museu, в двух шагах от пляжа. Это идиллическое место посвящено ангольской культуре, дом наполнен масками, произведениями искусства, музыкальными инструментами, здесь - особая атмосфера, которую женщина создает с огромной теплотой. "Люди приходят сюда и говорят: "Что это? Отель, ресторан, дом? Эта женщина сумасшедшая?!" Нет, же проходите! Я - Mama Africa. Я впитываю и передаю культуру каждый день своей жизни. Я просто не могу без этого жить". - рассказывает Амината Губел.

"У меня есть дело, которому я себя посвящаю, и это дело - Африка, все, что с ней связано". Mama Africa.

Она уточняет, что считает Африку и Анголу миссией своей жизни. "У меня есть дело, которому я себя посвящаю, и это дело - Африка, все, что с ней связано. Это самая лучшая, счастливая Африка, где нет войны, голода, Африка, где вы видите красоту в глазах детей, счастливые улыбки, глаза женщин в их традиционной одежде, с их естественными прическами", - поясняет Mama Africa.

Африка - дело семейное, в него вовлечены и мать нашей героини, известная как Mama Kuiba (она - шеф-повар ангольской кухни), и дочь Фатиа, социолог и предприниматель.

Африканская ДНК

"Я выросла с мамой, бабушкой и прабабушкой, купаясь в семейной культуре, где у руля стояли женщины. Я выросла с любовью и желанием стать той, кто сохранит свою африканскую, ангольскую идентичность", - рассказывает Mama Africa. Она знает, что может рассчитывать на молодое поколение своей семьи. "Моя миссия - показать молодым людям, моим ровесникам, следующему поколению, что можно быть африканцем, выглядеть по-африкански, иметь африканские волосы, одежду и при этом быть молодым, к примеру, певцом или врачом. Вы можете быть кем угодно и все равно выглядеть как африканец", - подхватывает Фатиа, дочь Mama Africa.

Молодая женщина отмечает, что всегда охотно приводит в Casa Museu друзей. "Она завела такие правила: прежде чем войти, нужно сыграть на барабане, разуться... Это отличный опыт, и мне очень приятно видеть реакцию моих друзей, когда я привожу их сюда", - смеется она.

Журналист круглые сутки

Mama Africa - журналист с 40-летним стажем, она и сегодня работает на национальной радиостанции. В день съемок женщина отправилась брать интервью у ангольского художника Франсиско Ван Дунема.

На радио отмечают преданность Mama Africa делу. "Она олицетворяет идею о том, что журналист ты не только в рабочие часы, а всегда, - говорит ее коллега Луиза Рожерио,. - Я бы определил ее как человека, который превратил свою повседневную жизнь в способ защитить африканский континент и показать его миру! Она проводит идею утверждения идентичности через свои произведения, через работу на радио. Нельзя забывать, что Ангола - страна, где радио имеет большое влияние".

Вечная ученица

Сама Mama Аfrica признает важность просветительской миссии, она считает свой дом площадкой для сбора представителей разных поколений. "Это место, где духовная составляющая очень ощутима, - отмечает она. - Во многом, потому что мы находимся рядом с морем. Молодые люди приходят в Casa Museu, чтобы советоваться, обсуждать, впитывать элементы нашего опыта, зрелой культуры. Все делается с огромной любовью. Те, кто приходит к нам, повязывают кусок ткани, исполняют батукаду.."

Учить других, но и учиться самой. Друзья называют Mama Аfrica "вечной студенткой". А дочь отмечает: " Ей нравится учиться, впитывая то, что ее окружает, сидя под деревом, как она сама это называет. Когда вы сидите у дерева, оно передает вам все свои знания".