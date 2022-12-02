Каких книг коснется цензура?

Новые законы об "иностранных агентах" и запрете пропаганды ЛГБТ, по мнению экспертов, подвергнут цензуре все российское искусство.

Издатели говорят, что нововведения настолько противоречивы, что могут негативно повлиять на всю литературу.

Евгений Капьев, представитель издательства "Эксмо":

—Если эти формулировки будут расширительными, то это может коснуться большого объем литературы, включая классиков. Все будет зависеть от нашего общения с регулирующими органами.

Книготорговцы считают, что писатели и издатели ради публикаций книг начнут заниматься самоцензурой

Марина Кадетова, шеф-редактор издательства "КомпасГид":

—Много-много этих ограничений. Они, естественно, сказываются на издательской деятельности и в первую очередь на самоцензуре. Издатели напуганы.

Тем не менее, вспоминая эпоху "самиздата" некоторые литераторы полагают, что, как и в прошлом, эффект цензуры вызовет у читателей больший интерес к подпольной литературе. Более того, впоследствии книги "запрещенных авторов" приобрели популярность, и их стали печатать гораздо чаще.