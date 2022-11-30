ЧМ-2022: поражение Франции и победа Аргентины

Сэм Эшу, Euronews:

"Еще одна важная ночь чемпионата мира по футболу здесь, в Дохе: Франция выходит в плей-офф с первого места в группе D, несмотря на поражение от Туниса со счетом 1: 0 на стадионе Education City. Австралия обыграла Данию на стадионе Al Janoub, и этот матч был отмечен хорошим ударом Мэтью Леки, забившим гол в середине второго тайма. В результате Socceroos наконец вышли в плей-офф впервые с 2006 года".

В другом матче среды футболисты Аргентины одержали победу над сборной Польши 0:2 и вышли в плей-офф чемпионата мира. Голы забили Мак Аллистер и Альварес. Но и поляки выходят в плей-офф, несмотря на поражение, они обошли по разнице забитых и пропущенных мячей Мексику, которая выбывает из борьбы, несмотря на победу над Саудовской Аравией 1:2.

В воскресенье Роберта Левандовски и компания сразятся с действующим чемпионом Францией, а Австралия сыграет с Аргентиной.