Чемпионат мира: анонс матчей среды

Чтобы пробиться в плей-офф Чемпионата мира, сборной Аргентины в заключительном матче группы С с командой Польши нужна только победа. Месси и компания осложнили себе жизнь после неожиданного поражения от Саудовской Аравии. Для поляков, которые пока лидируют, поражение в этой встрече может означать прощание с турниром. Поэтому матч обещает быть напряженным и бескомпромиссным.

Как и другая игра - между сборными Саудовской Аравии и Мексики. И те, и другие также сохраняют шансы на выход в следующий этап. Мексиканцы в двух первых встречах избрали оборонительную тактику, которая принесла им лишь одно очко. В матче с саудовцами южноамериканская сборная вынуждена будет искать счастья в атаке - иного пути в плей-офф у нее нет.

Как будет выглядеть турнирная таблица группы С в среду вечером, предсказать практически невозможно.

Сэм Эшу, Euronews, Доха: "Решающий день для Дании - она должна обыграть Австралию, чтобы получить шанс выйти в плей-офф. А вот австралийцы могут себе позволить даже ничью, если в другой встрече Тунис не сможет обыграть Францию. Трехцветные уже получили заветную путевку благодаря дублю Килиана Мбаппе и победе над датчанами в субботу. После удачного выступления на Евро скандинавской команде прочили успех в группе D в Катаре. Им не повезло в матче против чемпионов мира, но завершение турнира для них уже на первом этапе станет сюрпризом".