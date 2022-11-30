Чемпионат мира: анонс матчей четверга

Четырехкратный чемпион мира Германия в матче против Коста-Рики в четверг постарается избежать раннего вылета с турнира.

Команда Ханси Флика с трудом вырвала ничью во встрече с Испанией, и теперь только победа может открыть ей дорогу в 1/8 финала.

После унизительного поражения от "Ла Рохи" со счетом 0:7 Коста-Рика отыгралась на Японии и теперь намерена отдать все силы в игре с немецкой командой.

Япония и Испания, которые сразятся на Международном стадионе Халифа, ранее встречались лишь однажды - в товарищеском матче в 2001 году, и тогда победили испанцы - 1:0.

Они лидируют в группе Е перед заключительным туром с 4 очками. У сборных Японии и Коста-Рики по 3 очка. В активе Германии - только одно. Она пока на последнем месте.

О том, как готовятся к решающим играм в группе F, рассказывает корреспондент Euronews Сэм Эшу:

"Этот матч ожидался как один из главных на групповом этапе, но на деле встреча Хорватии и Бельгии, станет еще более важной, чем предполагалось.

Команде Златко Далича нужно всего одно очко, чтобы пройти квалификацию, а Бельгия обязана победить, чтобы гарантировать себе место в 1/8 финала.

Сборная Хорватии, которая тренируется за моей спиной, выглядит довольно уверенно, несмотря на то, что Бельгия занимает в мировом рейтинге второе место.

А что творит на этом турнире еще одна команда из этой группы - Марокко! Ей после победы над Бельгией теперь достаточно и одного очка в матче против Канады, который состоится на стадионе Эль-Тумама.

Так что на кону в группе F стоит всё".