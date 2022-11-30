Англия и США вышли в 1/8 финала ЧМ-2022

На чемпионате мира в Катаре стали известны очередные участники плей-офф.

В группе В сборная Англии пробилась в финальный раунд с первого места, одолев в британском дерби Уэльс со счетом 3:0.

Дублем отметился Маркус Рэшфорд, третий гол на счету Филипа Фодена.

В 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта сыграют с Сенегалом. Обладатель Кубка Африки в последний раз выходил из группы 20 лет назад.

Второй командой, получившей путевку в плей-офф, стала сборная США.

Для этого американцам хватило минимальной победы над Ираном. Единственный гол на 38 минуте забил Кристиан Пулишич ценой травмы и был заменен в перерыве.

Соперником США в 1/8 финала станут Нидерланды. Матчи пройдут 3 и 4 декабря.

Аадель Халим, Euronews:

— Ранее во вторник Нидерланды в 11-й раз в истории своей сборной пробили себе путевку в плей-офф. Голландцы заняли первое место в группе А, одержав победу над хозяином турнира Катаром со счетом 2:0. Тем временем на Международном стадионе Халифа мы наблюдали триллер: волевую победу Сенегала. Играя без суперзвезды Садио Мане, "Львы Теранги" должны были побеждать Эквадор и сделали это со счетом 2:1. После того как Мойсес Кайседо сравнял счет на 67-й минуте, Калиду Кулибали ответил победным голом и вывел Сенегал - чемпионов Африки - в плей-офф.