English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Афганистан

НПО прекращают деятельность в Афганистане

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Член "Талибана" и проходящая мимо него женщина. Кабул, Афганистан
Член "Талибана" и проходящая мимо него женщина. Кабул, Афганистан   -   Авторское право  Ebrahim Noroozi/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Четыре крупные гуманитарные организации приостановили деятельность в Афганистане. Такое решение принято ими после введенного движением "Талибан" запрета женщинам работать в НПО, которых в стране насчитывается более 180 .

Представители международных агентств по оказанию помощи предупреждают, что это будет иметь катастрофические последствия для населения в разгар продовольственного и экономического кризиса.

Мы призываем власти Талибана как можно скорее отменить это решение. Это происходит в самое неподходящее время, когда экономика Афганистана рушится, и нам нужны женщины как часть рабочей силы, чтобы экономика могла восстановиться
Нил Тернер
директор Норвежского совета по делам беженцев в Афганистане

Запрет женщинам работать в неправительственных организациях в министерстве экономики "Талибана" объяснили несоблюдением некоторыми из них правильного ношения хиджабов. Такая мера встала в один ряд с другими ограничениями прав и свобод женщин в Афганистане.

Ранее на прошлой неделе власти запретили девушкам обучаться в университетах, также из-за нарушения дресс-кода, что вызвало возмущение международного сообщества и акции протеста в афганских городах.

В последние дни в Кабуле меры безопасности были усилены, на улицах увеличилось количество контрольно-пропускных пунктов, бронетехники, спецподразделений "Талибана" и вооруженных представителей сил правопорядка.