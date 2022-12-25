Разрушенные мечты афганских женщин

Запрет на обучение в университетах для женщин, о котором объявили талибы, перечеркнул жизненные планы многих афганок.

19-летняя Марва могла стать первой женщиной в семье с дипломом о высшем образовании. Она мечтала стать акушеркой и недавно успешно сдала вступительный экзамен в медицинский вуз.

"Моё сердце разбито. Я не могу описать словами, что чувствовала в тот день, когда узнала эту новость. Даже если бы они решили нас обезглавить, это было бы лучше запрета. С нами обращаются хуже, чем с животными. Те вольны гулять, где хотят, а мы не имеем права даже выйти из дома", – говорит она.

После окончания учёбы Марва планировала работать в отдалённых районах Афганистана, где отмечается большая смертность женщин при родах. Вместо этого девушке предстоит заниматься образованием шестерых младших братьев и сестер.

Её старший брат Хамид расстроен из-за того, что не увидит Марву в университетском кампусе: "Когда к власти пришли талибы, в университетах установили разные дни для студентов и студенток. Девушек пускали только в маске и с покрытой головой А теперь они говорят, что всё это якобы из-за несоблюдения правил ношения хиджаба. Как же так?"

Несколько дней назад исламские фундаменталисты также запретили НКО нанимать сотрудниц. 4 гуманитарные организации уже приостановили свою деятельность в Афганистане.

В одной из них – Международном комитете спасения (IRC) – заявили, что без женщин попросту не смогут функционировать и оказывать помощь нуждающимся.