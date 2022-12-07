ЧМ-2022: Новая сенсация от Марокко и реакция болельщиков по всему миру

Сборная Марокко продолжает радовать своих болельщиков по всему миру. На этот раз — впервые выйдя в четвертьфинал чемпионата мира, сенсационно обыграв Испанию.

В Рабате вовлеченным в празднование оказался даже король Мухаммед VI, правда не выходя из своего автомобиля.

Не забив голов в основное и добавленное время, команды испытывали удачу в серии пенальти, где сильнейшими оказались марокканцы.

В самом Катаре по приезде в отель после матча игроки сборной разделили радость со своими болельщиками.

В центре Парижа ликующая толпа нарушила движение транспорта. В то время как в Брюсселе празднование снова переросло в беспорядки и стычки с полицией. Массовые гуляния проходили и в Испании, где проживает около 800 000 марокканцев.

Это уже третий подряд крупный турнир, в котором Испания, чемпион мира 2010 года, выбывает после серии пенальти. И стать свидетелями этому болельщикам красной фурии в очередной раз было тяжело.