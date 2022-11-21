Делегаты климатического саммита COP27 возвращаются домой со смешанными чувствами.

В Египте была достигнута историческая договоренность о создании фонда компенсаций для развивающихся стран, но в то же время участникам не удалось продвинуться в усилиях по ограничению глобальных выбросов.

Возглавляющий 27-ю конференцию ООН по климату министр иностранных дел Египта Самех Шукри приветствовал создание фонда.

Друзья мои, мы услышали призывы и откликнулись. Сегодня здесь, в Шарм-еш-Шейхе, мы учредили первый в истории фонд для компенсации потерь и ущерба, фонд, который так долго создавался Самех Шукри президент COP27

Более богатые страны будут платить тем, кто уязвим перед лицом климатических катастроф из-за глобального потепления, за нанесенный ущерб и экономические потери.

Однако участники саммита не стали вырабатывать новых обязательств по сокращению использования ископаемого топлива, а включение в соглашение так называемой "энергии с низким уровнем выбросов" вызвало опасения, что некоторые виды ископаемого топлива, такие как природный газ, могут считаться "зелеными".

Мы также хотели сделать смелые шаги вперед. Вместе со многими сторонами мы предложили ряд мер, которые способствовали бы этому. Достижение пика выбросов до 2025 года, как нам говорит наука, - не в этом соглашении. Четкое выполнение обязательств по поэтапному отказу от угля - не в этом соглашении. Конкретного обязательства постепенно отказаться от всех видов ископаемого топлива - нет в этом соглашении, а часть, касающаяся энергетики, была смягчена в последние минуты Алок Шарма президент COP26

Подытоживая саммит, эксперты предупредили, что мир по-прежнему стоит "на грани климатической катастрофы", и сокращение выбросов парниковых газов остается единственным решением.