COP27: соглашение достигнуто (источник в делегации ЕС)

По сообщениям источников в делегации ЕС на саммите в Шарм-эш-Шейхе, достигнуто соглашение по вопросу о компенсации "климатического ущерба", причинённого бедным странам. Это было одним из главных камней преткновения в сложных переговорах на международной конференции по климату.

«Достигнута договоренность» о создании специального фонда, посвященного этим «потерям и убыткам», и это соглашение «направит» финансовые средства в наиболее пострадавшие страны, сообщил источник AFP.

Это объявление дает надежду на то, что 27-я международная климатическая конференция, которая в субботу утром казалась на грани провала, будет спасена. «Лучше отсутствие соглашения, чем плохое соглашение», — заявил ранее вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

«Мы обеспокоены некоторыми вещами, которые мы видели и слышали за последние 12 часов», — сказал он, добавив, что цель европейцев состояла в том, чтобы подтвердить предел потепления в 1,5 ° C, что стало самой амбициозной целью Парижского соглашения.