На пути к COP-2028: климатическая конференция в Берлине

В рамках борьбы с изменением климата требуется установить срок для постепенного отказа от ископаемого топлива. Власти взяли на себя обязательство ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса, но времени остаётся всё меньше.

В рамках борьбы с изменением климата требуется установить срок для постепенного отказа от ископаемого топлива. Это один из главных тезисов на международной конференции по климату, которая проходит в Берлине с 1 по 3 мая.

Только солидарность и усилия как развитых, так и развивающихся стран позволят достичь желаемого сокращения парниковых газов, считает глава немецкого МИДа Анналена Бербок:

"На последней конференции по климату мы увидели, что не можем добиться достаточных результатов даже со всеми странами мира. Поэтому мы хотим собрать в Берлине представителей промышленно развитых стран, малых островных государств, развивающихся экономик, которые тоже хотят протянуть руку помощи, которые хотят мыслить нестандартно и искать решения того, как нам в самом деле сдержать климатический кризис".

Конференция в Берлине стала ключевым шагом на пути к климатическому саммиту в Дубае в 2028 году. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в видеообращении сказал, что ещё о многом предстоит договориться:

_"По результатам саммита в Дохе я рассчитываю, что все лидеры "Большой двадцатки" возьмут на себя обязательства по новым амбициозным целям для каждой страны по парниковым газам. А также по целевым показателям сокращения выбросов до 2035 и до 2040 года. И я призываю все стороны обеспечить к 2028 году финансирование потерь и ущерба".

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Климатические активисты обеспокоены тем, что некоторые страны поддерживают идею сокращения углеродных выбросов как средства для продолжения или даже расширения добычи нефти и газа. Правительства взяли на себя обязательство ограничить глобальное потепление 1,5 градусами, но время быстро уходит.