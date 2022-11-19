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США

11 лет тюрьмы для основательницы Theranos

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 Alexander Kazakevich
Элизабет Холмс в суде.
Элизабет Холмс в суде.   -   Авторское право  Jeff Chiu/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

11 лет тюрьмы за мошенничество и обман инвесторов: такой приговор вынес суд в Калифорнии в отношении бывшей звезды Кремниевой долины Элизабет Холмс, осужденной в январе по четырём уголовным статьям.

Компания Theranos, основанная почти 20 лет назад бросившей учёбу в Стэнфорде американкой, обещала революцию в области диагностики заболеваний благодаря инновационной системе анализа крови.

В 2015 году в The Wall Street Journal вышло разоблачение деятельности стартапа, а разработка т.н. микроколичественного анализатора "Эдисон" была призвана фикцией. 

Обвинение требовали для Холмс 15 лет тюремного заключения и многомиллионных компенсаций. Отбывать наказание бывшая самая молодая женщина-миллиардер в мире будет с 27 апреля 2023 года. У неё есть годовалый сын, в настоящее время она ждёт второго ребенка. У защиты есть время обжаловать приговор.