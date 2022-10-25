Новый судебный процесс над Харви Вайнштейном

В Лос-Анджелесе начался новый судебный процесс над бывшим голливудским продюсером Харви Вайнштейном.

70-летний бывший киномагнат обвиняется в четырех случаях изнасилования и ряде других преступлений сексуального характера.

Среди обвинителей жена губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома актриса и режиссер Дженнифер Сибел. Все обвинения Вайнштейн отрицает.

В 2020 году он был приговорен к 23 годам тюрьмы. Сейчас суд рассматривает его апелляцию.