Новый судебный процесс над Харви Вайнштейном

Новый судебный процесс над Харви ВайнштейномКомментарии
Euronews
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В Лос-Анджелесе начался новый судебный процесс над бывшим голливудским продюсером Харви Вайнштейном.
70-летний бывший киномагнат обвиняется в четырех случаях изнасилования и ряде других преступлений сексуального характера.
Среди обвинителей жена губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома актриса и режиссер Дженнифер Сибел. Все обвинения Вайнштейн отрицает.
В 2020 году он был приговорен к 23 годам тюрьмы. Сейчас суд рассматривает его апелляцию.