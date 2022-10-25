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США

Новый судебный процесс над Харви Вайнштейном

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 Euronews
Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн   -   Авторское право  Richard Drew/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

В Лос-Анджелесе начался новый судебный процесс над бывшим голливудским продюсером Харви Вайнштейном.

70-летний бывший киномагнат обвиняется в четырех случаях изнасилования и ряде других преступлений сексуального характера.

Среди обвинителей жена губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома актриса и режиссер Дженнифер Сибел. Все обвинения Вайнштейн отрицает.

В 2020 году он был приговорен к 23 годам тюрьмы. Сейчас суд рассматривает его апелляцию.