Элизабет Холмс признали виновной в мошенничестве

Виновной в мошенничестве с целью обмана инвесторов признал суд Сан-Хосе (штат Калифорния) основательницу биотехнологической компании Theranos Элизабет Холмс.

Присяжные убеждены в её виновности по четырём пунктам обвинения, по каждому из которых ей грозит до 20 лет лишения свободы и выплата 250 тысяч долларов компенсаций. Дата вынесения вердикта будет назначена позже. Присяжные при этом признали Холмс невиновной еще по семи статьям, связанным с мошенничеством и обманом инвесторов и пациентов.

Биотехнологическую компанию Theranos для разработки инновационной системы анализа крови Холмс, на тот момент 19-летняя студентка Стэнфордского университета, основала в 2003 году. Идея её стартапа состояла в том, чтобы создать устройство, способное проводить десятки анализов и диагностировать сотни заболеваний по одной капле крови, взятой из пальца.

Капитализация Theranos быстро росла, компания стала одной из ведущих в Кремниевой долине. Холмс сравнивали со Стивом Джобсом, Илоном Маском и Марком Цукербергом, пока в 2015 году не выяснилось, что "король голый", а микроколичественный анализатор Edison не работает.