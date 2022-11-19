English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

Самой богатой женщиной Африки заинтересовался Интерпол

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
Изабель душ Сантуш (архив)
Изабель душ Сантуш (архив)   -   Авторское право  Paulo Duarte/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Интерпол выдал международный ордер на арест богатейшей женщины Африки – Изабель душ Сантуш – по запросу ангольской прокуратуры. 

Португальские СМИ сообщают, что преследование дочери бывшего президента Анголы может быть связано с предполагаемыми обвинениями в мошенничестве, растрате, торговле влиянием и отмывании денег. По информации агентства Lusa, в ордере на арест упоминается, что душ Сантуш часто находится в Португалии, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах. 

В заявлении, направленном Reuters окружением миллиардера говорится, что адвокаты душ Сантуш пока "не нашли упоминания о выдаче ордера в базе Интерпола".