Илон Маск оказался под федеральным следствием по делу о покупке Twitter

Илон Маск находится под федеральным следствием по делу о покупке Twitter. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.

Представители соцсети просили у адвокатов миллиардера предоставить его переписку с федеральными властями, но получили отказ, ссылаясь на список документов, не подлежащих обнародованию.

Тогда в Twitter решили идти в суд со словами "Хватит играть в прятки".