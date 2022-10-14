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США

Илон Маск оказался под федеральным следствием по делу о покупке Twitter

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 Euronews
Илон Маск
Илон Маск   -   Авторское право  Carina Johansen/Carina Johansen / NTB

Илон Маск находится под федеральным следствием по делу о покупке Twitter. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.

Представители соцсети просили у адвокатов миллиардера предоставить его переписку с федеральными властями, но получили отказ, ссылаясь на список документов, не подлежащих обнародованию.

Тогда в Twitter решили идти в суд со словами "Хватит играть в прятки".