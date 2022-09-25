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мир

Протесты в Мадриде: "Нет корриде!"

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 Кнарик Хачатрян
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Манифестация с требованием запретить корриду в Мадриде
Манифестация с требованием запретить корриду в Мадриде   -   Авторское право  Manu Fernandez/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Тысячи людей собрались в субботу у мадридской арены для боя быков Лас-Вентас, чтобы выразить протест против традиции корриды в стране. Во время демонстрации, организованной испанской политической партией по защите прав животных PACMA, протестующие держали в руках носовые платки, похожие на те, что использовались на празднике Сан-Фермин в Памплоне, который включает в себя бег быков и корриду.

Активисты требуют прекращения корриды в Испании, а также других мероприятий с участием быков, в том числе так называемых бесеррад, в которых используются молодые телята, а не взрослые быки.

Хосе Энрике Сальдивар, ветеринар и президент ассоциации AVATMA (Ассоциация ветеринаров против корриды и жестокого обращения с животными), сказал: "Я понимаю, что пытки и жестокое обращение с животными должны быть отменены, наша ассоциация требует прекращения корриды, используя научные аргументы, наша наука говорит, что эти животные очень страдают".

Протестующие призвали политиков законодательно запретить эту практику.