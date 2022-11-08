Николаевский зоопарк: спасти животных от войны

В солнечный осенний день посетители Николаевского зоопарка могут ненадолго оставить за воротами переживания о российском вторжении. Выставленные напоказ обломки упавших ракет и отдалённые звуки взрывов возвращают публику к реальности: южная линия фронта – совсем рядом.

Зоопарк остается одним из немногих городских пространств, где жители могут отдохнуть и узнать что-то новое. "Это прекрасное место, где мы можем отвлечься, для меня это возможность провести время с дочкой, заинтересовать её. Детские сады сейчас закрыты, поэтому мы стараемся продолжать учиться, как можем", – говорит Татьяна.

Чтобы сохранить здоровье животных в условиях войны, одному из старейших зоопарков в Украине пришлось преодолеть немало логистических трудностей: запастись питьевой водой, кормом и медикаментами и, конечно же, позаботиться о безопасности сотрудников и гостей.

euronews Николаевский зоопарк.

"У нас нет пресной воды, в водопроводе течет солёная лиманская вода, мы завозим пресную, чтобы напоить животных", – поясняет Юрий Кириченко, заместитель директора Николаевского зоопарка

По словам руководства, сегодня Николаевский зоопарк работает исключительно благодаря помощи украинских и иностранных волонтеров, зарубежным программам поддержки и пожертвованиям: люди из разных уголков мира покупают онлайн-билеты в зоопарк.

Здесь также нашли приют попугаи, морские свинки, шиншиллы, хорьки и другие питомцы тех, кто был вынужден оставить свои дома.

Последствия обстрелов. euronews

В ночное время сотрудники зоопарка опасаются российских ракетных ударов и обстрелов беспилотников.

Каждый раз, прощаясь, мы надеемся, что на следующий день мы увидим друг друга. Юрий Кириченко Заместитель директора Николаевского зоопарка

Но ещё больше их пугает предстоящая зима. Подготовка к холодному сезону идет уже много месяцев, но отопительная инфраструктура и электросети города уязвимы в условиях систематических российских ударов, из-за которых спасение животных может стать непосильной задачей.