"Машинист столько не проживёт": день гнева французских работников транспорта

На работу на машине, велосипеде или пешком – из-за масштабной забастовки работников общественного транспорта в столице Франции без перебоев работали только 2 полностью автоматизированные линии метро.

По всей стране на призывы левого профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) откликнулись около 100 000 человек – об этом заявили в организации. В МВД республики насчитали в три раза меньше бастующих.

"Мы требуем реальных шагов: повысить зарплаты, не перегружать нас сменами, а набрать больше сотрудников. Мы убеждены, что причина социального напряжения – экономическая либерализация, подготовка к открытию транспортного предприятия Парижа (RATP) для конкуренции", – говорит представитель CGT Бертран Аммаш.

Сегодня мы знаем, что у машиниста метро меньше шансов сохранить здоровье, чем у других его сограждан. Таковая наша жизнь. Мы рано встаём, работаем в выходные и праздники. Наша профессия мало кого привлекает, ведь речь не столько о льготах, сколько о компенсации вреда. Бастьен Бертье Машинист 5-й ветки парижского метрополитена, делегат профсоюза "Рабочая сила" (FO)

AFP сообщает, что в Париже удалось избежать хаоса и столпотворений: многие жители столицы работали дистанционно или взяли отгул перед национальным выходным – 11 ноября.

Среди главных требований работников транспорта – индексация зарплат с учётом инфляции, а также улучшение условий труда.

Профсоюзы уже дали понять, что снова собираются вывести людей на улицы через несколько месяцев, когда правительство Элизабет Борн представит обещанную пенсионную реформу, которая предполагает увеличение возраста выхода на заслуженный отдых с нынешних 62 до 65 лет.